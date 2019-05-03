Китайский университет Цинхуа возглавил рейтинг азиатских вузов по версии THE

ПЕКИН, 3 мая. /ТАСС/. Китайский университет Цинхуа занял первую строчку рейтинга азиатских вузов 2019 года по версии британского журнала THE (Times Higher Education), специализирующегося на вопросах высшего образования.

Как сообщается в опубликованном на сайте журнала отчете, расположенный в Пекине университет стал первым высшим учебным заведением материкового Китая, выбившимся в лидеры этого рейтинга. Цинхуа сместил с первой позиции Национальный университет Сингапура, который возглавлял список с 2016 года. Отмечается, что победу китайскому вузу обеспечили "учебная среда, высокая цитируемость научных исследований, а также международность университета".

"Китай - одна из крупнейших историй успеха в области образования в Азии", - сказал главный сотрудник отдела обработки информации THE Фил Бати, его слова в пятницу приводит Центральное телевидение Китая. "Это в том числе связано с устойчивым потоком инвестиций КНР в этот сектор на протяжении многих лет", - подчеркнул он.

В тройку лидеров этого года также вошел Гонконгский университет науки и технологий. При определении победителя учитывались такие параметры, как "учебная среда, научно-исследовательская деятельность, обмен знаниями и международная представленность вуза".

Рейтинг азиатских университетов по версии ТНЕ 2019 года включает в себя порядка 400 вузов из 27 стран и регионов Азии. Материковый Китай представили 72 образовательных учреждения, в прошлом году их количество составило 63.

Университет Цинхуа

Университет Цинхуа - один из ведущих вузов Китая, основан в 1911 году. Он входит в состав девяти элитных вузов Китая "Лига С9" и постоянно занимает первое место в Национальном рейтинге университетов КНР. Среди выпускников университета много знаменитых людей, в их числе два председателя КНР - Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин.

В конце прошлого месяца звание почетного доктора Цинхуа получил президент РФ Владимир Путин. Торжественная церемония состоялась 26 апреля в пекинском отеле "Дружба". Принимая диплом, российский лидер отметил, что для него "это большая честь получить звание почетного доктора одного из ведущих вузов Китая, который входит в десятку лучших учебных заведений мира, является образовательным и исследовательским центром без преувеличения глобального масштаба".