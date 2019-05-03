Адвокат Глушакова прокомментировала запрет на выезд старшей дочери футболиста за границу

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков более полугода назад написал заявление, в котором установил запрет на выезд детей за границу с его бывшей супругой Дарьей. Об этом сообщила в пятницу ТАСС адвокат футболиста Марина Дубровская.

Ранее юрист экс-супруги футболиста Сергей Жорин заявил, что накануне праздников Глушаков "из мести" написал заявление в ФСБ с требованием не выпускать старшую дочь за пределы РФ.

"Ни в какие службы ФСБ Денис Глушаков не обращался, запрет был нами установлен в самом начале бракоразводного процесса, когда Дарья со своим бойфрендом хотела увезти девочек без согласия Дениса в Дубай. Тогда Денис написал заявление в аэропорт и установил запрет на выезд детей. Дарья об этом запрете прекрасно знала на протяжении полугода, зачем она повезла дочь в аэропорт, чтобы травмировать ее психику, нам совершенно не понятно", - рассказала защитник, уточнив, что после отказа дочери на выезд бывшая жена футболиста оставила ребенка в России и улетела отдыхать.

Никулинский суд Москвы официально расторг брак полузащитника футбольного клуба "Спартак" Дениса Глушакова с его супругой Дарьей в начале февраля. Суд взыскал одну треть ото всех доходов футболиста, назначив ежемесячно 100 тыс. рублей в качестве алиментов до достижения ребенком трехлетнего возраста.