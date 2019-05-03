Более 1 млн человек воспользовались станцией метро "Савеловская" с момента ее запуска

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Станцией метро "Савеловская" большой кольцевой линии (БКЛ) воспользовались более 1 млн человек с момента ее открытия. Об этом сообщил в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"Савеловская" - самая новая станция БКЛ. За четыре месяца работы она приняла больше миллиона пассажиров", - написал он.

Собянин отметил, что открытие "Савеловской" большой кольцевой линии снизило нагрузку на одноименную станцию Серпуховско-Тимирязевской линии метро на 13%, а "Тимирязевская" разгрузилась на 4,5%.

Станция метро "Савеловская" большой кольцевой линии открылась 30 декабря прошлого года. Станция стала частью одноименного транспортно-пересадочного узла. Как ранее сообщал заммэра Москвы Марат Хуснуллин, "Савеловская" стала последней настолько глубокой станцией столичной подземки - 65 метров. Строительство станции началось в марте 2012 года. Она расположена под площадью Савеловского вокзала вдоль Третьего транспортного кольца.