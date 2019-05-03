Визит Папы Римского в Болгарию пройдет под лозунгом "Мир на Земле"

СОФИЯ, 3 мая. /ТАСС/. Папа Римский Франциск посетит Болгарию с апостольским визитом с 5 по 7 мая. Накануне поездки понтифик выступил с видеообращением к гражданам Болгарии, подчеркнув, что его визит пройдет под лозунгом "Мир на Земле". Текст обращения распространила в пятницу правительственная пресс-служба.

"С божьей помощью через несколько дней буду среди вас. Поездка в Болгарию для меня и моих сотрудников будет паломничеством под знаком веры, единства и мира, потому что ваша земля - это родина свидетелей веры еще с того времени, когда святые братья Кирилл и Мефодий распространяли евангелие, - сказал папа Франциск. - Мое паломничество пройдет под знаком памяти к святому отцу Иоанну XXIII, который за почти 10 лет, проведенных в Софии в качестве папского нунция, установил с вашим народом связи, основанные на уважении, которые продолжаются и до сегодняшнего дня. Он был человеком веры, общения и мира. Именно поэтому лозунгом своего посещения мы выбрали заглавие его исторической энциклики [папского послания] Pacem in terris - "Мир на земле".

Понтифик обратился к верующим с просьбой сопровождать его своими молитвами. "Бог да даст мир и благоденствие Болгарии", - отмечается в обращении.

Понтифик подчеркнул, что "следуя по стопам святого Иоанна Павла II, он встретится с патриархом Болгарским Неофитом и Синодом Болгарской православной церкви".

Меры безопасности

В связи с визитом Франциска в Софии и в городе Раковски, где он побывает 6 мая, введены дополнительные меры безопасности, а центральные части города практически полностью закрыты для движения транспорта. Отмечается, что увидеть и услышать выступление Папы Римского смогут все желающие, однако верующие должны прийти к месту события не позднее, чем за три часа до начала мероприятия, и пройти тщательную проверку на контрольно-пропускных пунктах со стороны службы безопасности.

"Все места, где пройдут мероприятия, связанные с посещением папы Франциска, будут максимально безопасны, красивы и приветливы. Мы постараемся создать необходимую праздничную атмосферу", - сказала на брифинге директор дирекции безопасности, столичной администрации Кристина Лазарова.

Данные социологических исследований, которые представило в пятницу агентство "Тренд", свидетельствуют, что о предстоящем визите Франциска знают около 66% болгар и 60% оценивают его положительно. Около трети опрошенных граждан считают, что духовные лица являются "наместниками Бога на земле".

Официальный визит главы Ватикана, главы Римско-католической церкви папы Франциска в Болгарию является первым за последние 17 лет. По его окончании понтифик 7 мая отправится в Северную Македонию.