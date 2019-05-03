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Северный Кавказ

Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия будут сотрудничать в сфере образования

Цель соглашения - обмен педагогическим опытом, развитие культурных связей, усовершенствование учебного процесса и расширение кругозора учащихся

ЧЕРКЕССК, 3 мая. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) и Кабардино-Балкарии (КБР) подписали в пятницу в городе Карачаевск соглашение о реализации проекта "Школы-побратимы" по взаимодействию образовательных учреждений. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель мэра Карачаевского городского округа Азрет Караев.

"Сегодня состоялось подписание соглашения о "Школах-побратимах" с представителями Кабардино-Балкарии", - сказал он.

По словам Караева, основной целью соглашения, которое подписали в рамках Перекрестного года КБР и КЧР между школами Карачаевского городского округа и Кабардино-Балкарии, является обмен педагогическим опытом, развитие культурных связей, усовершенствование учебного процесса и расширение кругозора учащихся.

Ранее сообщалось, что в октябре 2018 года главы Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии приняли решение о проведении Перекрестного года, благодаря которому регионы планируют расширить экономические, социальные и культурные связи.

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Северный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФОКабардино-Балкария
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