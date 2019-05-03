В Стамбуле открылась самая большая в Турции мечеть

Как отметил руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, эта мечеть является гордостью не только Стамбула. "Мечеть Чамлыджа является гордостью всей нашей страны и всего исламского мира", - написал он на своей странице в Twitter.

АНКАРА, 3 мая. /ТАСС/. Самая большая в Турции мечеть официально открылась в пятницу в районе Чамлыджа в Стамбуле. В торжественной церемонии открытия принимал участие президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает агентство Anadolu .

Культовое сооружение, строительство которого началось в 2013 году, считается одной из визитных карточек руководства страны. Мечеть рассчитана на 63 тыс. молящихся. В этом крупнейшем за всю историю Турции комплексе предусмотрено пять внутренних дворов для молящихся, галерея искусств, библиотека, конференц-зал и автопарковка. Все эти объекты расположились на территории площадью 125 тыс. кв м, площадь самой мечети - 15 тыс. кв м. Согласно планам властей, в галерее предполагается собрать экспозицию предметов искусства, связанных с историей ислама на территории республики.

По периметру здания возведено 70 куполов и девять внутренних помещений для верующих. Главной особенностью мечети стали ее шесть минаретов. В Турции уже есть четыре мечети с шестью минаретами. Одна из них - "Голубая мечеть" в Стамбуле. Но по своим размерам все они значительно уступают комплексу в Чамлыдже, высота четырех минаретов достигает 107,1 м, а двух других - 90 м. Это напоминание о 1071 годе, когда турки-сельджуки под предводительством султана Алп-Арслана нанесли при городе Манцикерте поражение византийцам и взяли в плен византийского императора Романа IV Диогена. Битва при Манцикерте - решающее сражение византийцев с сельджуками, победа турок ускорила установление их господства в Малой Азии.

Мечеть Чамлыджа располагается в азиатской части города на одноименных холмах. Это одно из самых высоких мест в городе (268 м над уровнем моря).