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Северный флот проведет экспедиции по следам исследователей архипелага Земля Франца-Иосифа

Участники экспедиции установят государственный флаг России в память о первооткрывателях на острове Рудольфа

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Экспедиции Северного флота в 2019 году пройдут по маршрутам первооткрывателя острова Грэм-Белл Ивлина Болдуина, первых исследователей Земли Франца-Иосифа Фредерика Джексона, Юлиуса Пайера. Североморцы также попытаются найти остатки шхуны "Адмирал Тегетгофф", затонувшей в 1874 году. Об основных направлениях экспедиционной деятельности на 2019 год Центра русского географического общества на Северном флоте сообщила в пятницу флотская пресс-служба.

"Комплексная экспедиция на острова архипелага Земля Франца-Иосифа будет организована с учетом опыта, полученного во время аналогичной работы на Новой Земле, которую североморцы провели в прошлом году. Экспедиция будет разбита на два этапа. Планируется, что первый экспедиционный отряд проведет 10 высадок на острова Нордбрук, Гукера, Земля Георга, Земля Александры и другие. Протяженность маршрута второго экспедиционного отряда составит около 880 км. Он будет частично повторять путь первооткрывателя острова Грэм-Белл Ивлина Болдуина", - говорится в сообщении.

Участники экспедиций частично повторят путь, который 120 лет назал прошел один из первых исследователей архипелага Фредерик Джексон. Они совершат 16 высадок на острова Грэм-Белл, Земля Вильчека, Рудольфа. Планируется участие в поиске останков затонувшей в 1874 году трехмачтовой парусно-моторной шхуны "Адмирал Тегетгофф" первооткрывателя Земли Франца-Иосифа Юлиуса Пайера, судна "Америка" экспедиции Энтони Фиала и шхуны "Святая Анна" Георгия Брусилова.

Также отряд проведет поиск свидетельств пребывания экспедиции Юлиуса Пайера в самой северной точке Европы - на мысе Флигели острова Рудольфа, выполнит определение его географических координат и установит государственный флаг России в память о первооткрывателях Земли Франца-Иосифа.

Обеспечивать экспедицию будет ледокол "Илья Муромец".

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