Жители шести городов РФ стали участниками флешмоба по защите исторической застройки Томска

ТОМСК, 3 мая. /ТАСС/. Около 120 человек из шести городов России, а также из-за рубежа стали участниками флешмоба #OldTownСhallenge, организованного в социальных сетях ради сохранения памятников деревянного зодчества в Томске. Об этом сообщила в пятницу ТАСС организатор флешмоба Елена Фаткулина.

Томск входит в число городов, имеющих статус исторического поселения. В настоящее время главной достопримечательностью города является деревянное зодчество: в Томске около 3 тыс. деревянных домов, из них 700 внесены в реестр памятников федерального или регионального значения, либо относятся к категории фоновой исторической застройки.

"Суть флешмоба состоит в том, чтобы сделать фото на фоне любимого старого дома и выложить фото в любой соцсети с хештегом #OldTownСhallenge. После нужно передать эстафету трем друзьям, отметив их в публикации. В настоящее время к флешмобу, стартовавшему 29 апреля, присоединились 120 человек из Томска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Калининграда, Москвы, Омска и даже из Болгарии", - сказала Фаткулина.

Она напомнила, что ранее мэр Томска Иван Кляйн о планах по утверждению границ исторического поселения города летом 2019 года. Ранее в течение двух лет власти не могли их утвердить из-за судебных разбирательств с ФГУП "Центральные реставрационные мастерские", которое разработало проект границ.

По словам Фаткулиной, проект плана пока не опубликован и не представлен общественности и экспертам, но у градозащитников есть информация о возможном удалении из его предмета охраны большей части городской фоновой застройки. Сейчас единственный публичный список включает в себя 492 объекта культурного наследия и 1099 объектов ценной среды и фоновой застройки.

"Российским городам необходимы концепции развития и сохранения исторических центров, их культурной идентичности, а жителям этих городов - демонстрация того, что старый центр важен не только градозащитникам и специалистам по истории архитектуры. И если первое - пока предмет работы экспертов и чиновников, то второе вполне по силам нам, горожанам и всем, кому важны и интересны старые города", - считает общественница.

Разработка проекта границ

В 2016 году мэрия Томска провела конкурс по выбору разработчика проекта границ исторического поселения, который выиграло ФГУП "Центральные реставрационные мастерские". Разработанный в 2017 году проект не устроил томскую мэрию, начались споры в судах. В феврале президент РФ Владимир Путин поручил администрации Томской области "обеспечить государственную охрану объектов культурного наследия города Томска как исторического поселения федерального значения".

В конце апреля мэр Томска Иван Кляйн сообщил журналистам, что администрация города проиграла суд, и границы исторического поселения Томска будут определены летом 2019 года. Разработчику проекта границ мэрия города после двух лет судебных разбирательств заплатит более 8 млн рублей. Проект будет передан Минкульту после обсуждения на градостроительном совете при губернаторе 6 мая.