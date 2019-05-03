В ООН заявили, что почти половина населения КНДР страдает от недоедания

РИМ, 3 мая. /ТАСС/. Более 10 млн человек из 25-миллионного населения КНДР сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. Об этом говорится в распространенном в пятницу докладе ООН.

Он основан на результатах миссий Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в страну в апреле 2019 и в ноябре 2018 года. Согласно выводам организаций, нехватка продовольствия - следствие наихудшего за 10 лет урожая, причиной чего стали засухи, аномальная жара и наводнения.

"Объем совокупного производства продовольственных культур в 2018-2019 годах оценивается в 4,9 млн т и является самым низким за последние 10 лет. Помимо неблагоприятных климатических условий, существенное негативное воздействие оказали ограниченные поставки необходимых для ведения сельского хозяйства ресурсов, таких как топливо, удобрения и запасные части для техники", - сказано в сообщении ФАО.

Специалисты после оценки положения дел в области продовольственной безопасности выразили обеспокоенность слишком скудным рационом питания населения КНДР. "Многие семьи выживают большую часть года на однообразной диете из риса и кимчи, употребляя очень мало белка", - констатировал Николя Бидо, один из руководителей миссии и старший консультант по региональному анализу уязвимости и картированию ВПП. "Особенно опасной такая ситуация представляется для детей младшего возраста и беременных и кормящих женщин, которые наиболее уязвимы в плане недоедания", - добавил он.

Работа ВПП в КНДР направлена на оказание продовольственной помощи примерно 770,5 тыс. недоедающих женщин и детей в девяти провинциях. Им раздают необходимые для здорового роста питательные крупы и печенье, обогащенное микроэлементами, жирами и белками. Помощь распределяется через детские сады, больницы и детские учреждения.

ФАО в КНДР обеспечивает поддержку более чем полумиллиону фермерских кооперативов, которым предоставляются производственные ресурсы для ведения сельскохозяйственного производства. Кроме того, ФАО внедряет инновационные методы и технологии сельского хозяйства, сказано в сообщении организации.