Акция "Бессмертный полк" в третий раз прошла в Вифлееме

ВИФЛЕЕМ /Государство Палестина/, 3 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Более 300 человек приняли участие в пятницу в шествии "Бессмертного полка" в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан. В этом городе акция проходит третий год подряд, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Сегодня Вифлеем проводит "Бессмертный полк". Как и все российские диаспоры, как и вся страна, мы сегодня чтим память тех, кто внес вклад в нашу Победу", - сказал корреспонденту ТАСС представитель РФ при Палестинской национальной администрации Айдар Аганин. "Где бы ни жил русский человек, где бы ни жили потомки тех, кто победил, они выходят сегодня на улицы", - добавил он.

"С каждым годом людей становится все больше и больше, мы приходим сюда третий год подряд. Для нас это жизнь, гордость, история, мы всегда помним наших предков", - сказала российским журналистам жительница Вифлеема Елена, которая пришла на марш с портретом дедушки. Он прошел Великую Отечественную войну от начала до конца.

"Я за мир на всей земле, я люблю всех людей абсолютно. Я хочу, чтобы всегда был мир и никогда не было войн. Я приехала в Палестину из Сталинграда, живу в Хевроне (крупнейший палестинский город на Западном берегу) уже 20 лет. И сегодня приехала сюда, в Вифлеем, чтобы принять участие в марше, и буду приезжать еще", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС участница шествия "Бессмертного полка" Лина.

"В преддверии сегодняшнего мероприятия Россотрудничество вместе с Тамбовским государственным университетом имени Г. Р. Державина провели курс лекций и презентаций в палестинских школах и университетах на арабском языке о роли Советского Союза во Второй мировой войне", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель Российского центра науки и культуры в Вифлееме Александр Сорокин. По его словам, в Вифлеем приехали соотечественники и члены их семей из Наблуса, Дженина, Хеврона, а также других городов на Западном берегу.