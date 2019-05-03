Ростовские полицейские запустили фотопроект в форме сотрудников НКВД ко Дню Победы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая. /ТАСС/. Полицейские из Ростова-на-Дону организовали ко Дню Победы фотопроект "Потомки героев", в рамках которого они будут фотографироваться в форме сотрудников НКВД. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

"По инициативе руководства ГУ МВД России по Ростовской области стартовал проект "Потомки героев", приуроченный к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках данного проекта действующие полицейские предстали в образах сотрудников НКВД и бойцов советской армии времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, проект помогали готовить сотрудники военно-исторического музея и филиала Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Фотографии будут публиковаться ежедневно в аккаунтах ведомства в социальных сетях. В рамках проекта сотрудники также снимают видеоклип, который презентуют 9 мая.