Более 1 тыс. человек умерли от лихорадки Эбола в ДР Конго с июля 2018 года

ЖЕНЕВА, 4 мая. /ТАСС/. Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило с конца июля 2018 года 1 тыс. человек, а число заразившихся приблизилось к 1530. Такие данные опубликовал Минздрав ДРК в Twitter.

"Ситуация на пятницу, 3 мая 2019 года: всего 1529 случаев (заболевания), включая 1463 подтвержденных и 66 вероятных. Умерли 1008 человек и 422 выздоровели", - говорится в сообщении. Медицинские работники расследуют 270 подозрительных случаев. За сутки выявлены 19 случаев заражения болезнью, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), и 14 случаев со смертельным исходом. Один пациент выздоровел. С 8 августа вакцинированы 110803 человека.

Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.

Нынешняя вспышка Эболы в ДРК уже 10-я. 28 июля органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали министерство здравоохранения страны о вызвавших подозрения заболеваниях и смертях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.