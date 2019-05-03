В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге. Как сообщили организаторы мероприятия, всего на Английской набережной и Набережной Лейтента Шмидта будут представлены 4 судна - "Капитан Сорокин", "Иван Крузенштерн", "Мудьюг" и "Санкт-Петербург".

"Ледокол "Капитан Сорокин" был построен в 1977 году … 14 июля 1977 года на нем был поднят флаг Советского Союза. Он был передан министерству морского флота, которое направило судно работать в Мурманское морское пароходство. Ледокол предназначен для проводки судов во льду, проводки каналов, он имеет серьезное противопожарное оборудование, водоотливные средства, что позволяет использовать его в спасательных операциях во льдах <…> В середине 90-х годов грузооборот в арктических морях снизился, и было принято решение передать ледокол в порт "Санкт-Петербург" для работы в Финском заливе. Навигация на Балтике не такая суровая, как в Арктике, но в Финском заливе большая интенсивность - практически ледокол не стоит", - рассказал журналистам капитан ледокола Дмитрий Щербаков.

На фестивале посетители смогут ознакомиться с устройством ледокола, подняться на рубку, пройти в машинное отделение в сопровождении специалистов, которые расскажут о назначении каждого отсека и ответят на вопросы.

Также в рамках фестиваля пройдет обширная культурная программа, в том числе, запланированы концерты юных участников телепроектов "Голос. Дети", "Звезда удачи", "Синяя птица", творческих коллективов "морских" учебных заведений Петербурга.

Как ранее сообщал председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич, первый фестиваль в 2014 году посетили всего 70 тыс. человек, в прошлом году - 150 тыс. В этом году, по его словам, также ожидается наплыв зрителей. Чтобы избежать очередей, будет организована электронная очередь при входе на площадки.