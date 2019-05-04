Симпозиум по случаю 250-й годовщины учреждения ордена Святого Георгия прошел в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Симпозиум, посвященный 250-летней годовщине учреждения ордена Святого Георгия, прошел в пятницу в мемориальной часовне Джеймса при Колумбийском университете в Нью-Йорке. В мероприятии приняли участие десятки соотечественников и американцев, разделяющих идею укрепления культурных и духовных связей между Россией и США.

Орден Святого Георгия, учрежденный 26 ноября 1769 года императрицей Екатериной II, считался высшей военной наградой Российской империи. Посетители мероприятия, среди которых были студенты, представители духовенства, ученые, историки, писатели и общественные деятели разных штатов США и Канады вспомнили, помимо прочего, историю георгиевской ленточки, которая считается одним из главных символов Победы в Великой Отечественной войне. Ее бесплатно раздавали при входе всем посетителям форума.

Стоит отметить, что симпозиум состоялся при поддержке Русского центра в Нью-Йорке накануне проведения в субботу в этом городе акции "Бессмертный полк" - традиционно самой массовой в США. Руководитель Русского центра Елена Брэнсон в разговоре с корреспондентом ТАСС отметила, что хотела бы "пригласить всех американцев на "Бессмертный полк".

"Конечно, здесь много соотечественников, которые пришли, потому что хотят отметить 250-летие ордена Святого Георгия", - сказал Брэнсон, подчеркнув, что этот орден "очень важен, потому что от него произошла георгиевская ленточка". "Для нас эта связь - неразрывна", - подчеркнула она.

"Мы, празднуя это мероприятие накануне "Бессмертного полка", также хотим пригласить туда завтра всех американцев и рассказать им, почему мы носим георгиевскую ленточку и почему для нас это важно", - заключила президент Русского центра в Нью-Йорке. В числе организаторов симпозиума также выступили Институт изучения восточного христианства и фонд Causa Artium.