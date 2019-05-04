Роспотребнадзор разработал рекомендации по выбору овощей и фруктов

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору овощей и фруктов, указав на необходимость приобретать продукцию только в специально установленных местах у продавцов, строго соблюдающих правила личной гигиены. Об этом сообщается в субботу на сайте ведомства.

"Покупать плодоовощную продукцию, в том числе бахчевые культуры, следует только в установленных местах торговли. Продавец (владелец) должен строго соблюдать правила личной гигиены, быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду (включая специальный головной убор), нагрудный фирменный знак организации, его наименование, адрес (местонахождение), ФИО продавца", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что продавец (владелец) овощей и фруктов должен содержать рабочее место и окружающую территорию в чистоте. При необходимости покупатель может требовать документы, подтверждающие качество и безопасность приобретаемой продукции.

Покупая овощи, фрукты и ягоды, необходимо обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта, также следует отдавать предпочтение сезонным овощам и фруктам, советует ведомство. Плоды должны иметь соответствующую окраску без признаков порчи и гниения, повреждений кожуры. Спелые плоды можно отличить по сильному приятному запаху.

Как мыть овощи и фрукты

Для профилактики инфекционных заболеваний Роспотребнадзор советует придерживаться правил личной гигиены, соблюдать условия хранения фруктов, овощей, зелени и ягод, а также тщательно мыть плоды и зелень. Согласно рекомендациям ведомства, корнеплоды (картофель, редис, морковь, свеклу и т.п.), нужно немного подержать в теплой воде, а затем тщательно очистить щеткой, и хорошо промыть.

Капусту (белокочанную, пекинскую и др. листовые виды) перед промыванием прохладной водой нужно очистить от верхнего слоя листьев. Цветную капусту перед споласкиванием прохладной водой лучше разделить на соцветия и освободить от потемневших участков.

Зеленый лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель, салатную зелень нужно перебрать, удалить корни, пожелтевшие и поврежденные листья, советует ведомство. Далее зелень замочить в прохладной воде на 15 минут, периодически меняя воду и разбирая зелень по отдельным листочкам и веточкам, пока на дно не осядет вся грязь и вода не станет чистой. После этого зелень нужно тщательно ополоснуть проточной водой. Для лучшего очищения зелени от патогенных бактерий и микробов Роспотребнадзор рекомендует подержать ее в течение получаса в солевом и уксусном растворе.

Виноград следует промывать под "душем" из-под крана, а после мытья давать воде стечь.

Для промывания клубники, вишни, черешни, малины, смородины и других ягод Роспотребнадзор рекомендует выложить ягоды на дуршлаг в один слой и промывать под проточной водой пять минут, чтобы с них сошла земля или пыль. "Потом для ягод нужно устроить контрастные "ванны": попеременно окунать дуршлаг в емкость с горячей (но не кипятком) и холодной водой; двух-трех таких процедур достаточно для удаления всех микробов", - отмечает Роспотребнадзор.