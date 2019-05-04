Azur Air направила в Дубай резервный борт для россиян, отказавшихся лететь после задержки

ТАСС, 4 мая. Авиакомпания Azur Air направила резервный самолет для 104 пассажиров, отказавшихся лететь на задержанном ранее самолете по маршруту Дубай - Оренбург. Об этом в субботу сообщила ТАСС директор департамента информационной политики и коммуникаций перевозчика Анастасия Матюшина.

Местные СМИ ранее со ссылкой на пользователей из соцсетей сообщали, что около 200 жителей Оренбургской области не могут вылететь из дубайского аэропорта Аль-Мактум. Самолет должен был вылететь в ночь на 3 мая.

"На данный момент 136 пассажиров данного рейса уже четыре часа как на родине, рейс из Дубая благополучно прибыл в Оренбург в 07:00 по мск (09:00 местного времени). За 104 пассажирами, отказавшимися лететь этим рейсом, направлен резервный борт. Вылет из Дубая намечен на 22:00 мск (19:00 местного времени)", - сказала Матюшина.

При этом она не уточнила, в чем была причина задержки чартера, а также почему часть пассажиров отказалась лететь на самолете.

Матюшина сообщила, что всем пассажирам предоставлены места в гостинице и питание.