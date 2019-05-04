Мотопарад по Садовому кольцу в Москве прошел без аварий и нарушений

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Мотопарад по Садовому кольцу в Москве, который состоялся во второй день ежегодного весеннего мотофестиваля, прошел без аварий и нарушений, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Участники мотопарада следовали правилам дорожного движения, соблюдали дистанцию и не допустили ни одной аварии. На всем протяжении маршрута мотоциклистов сопровождали сотрудники УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве. Движение транспорта по маршруту следования было ограничено, после проезда мотоциклистов улицы открыли для автомобилей", - сказали в пресс-службе.

Особое внимание, по словам собеседника агентства, уделили вопросу безопасности. "Перед стартом заезда у всех участников проверили техническое состояние мотоциклов. Кроме того, все мотоциклисты ответственно отнеслись к своей безопасности и подобрали соответствующую экипировку и защитные шлемы. В результате ни один из участников мотопарада не обратился за медицинской помощью", - отметили в пресс-службе.

Третий ежегодный весенний мотофестиваль, приуроченный к открытию очередного мотосезона, проходит в Москве 3 и 4 мая.

В этом году фестиваль впервые стал двухдневным. 3 мая в Парке Горького организовали развлекательную и шоу-программу. 4 мая состоялся мотопарад по Садовому кольцу, колонна начала движение в 11:30. Очередность следования определили жеребьевкой. Парад завершился в 12:00 в Парке Горького.

Фестиваль закроется концертом с участием ведущих отечественных рок-исполнителей.