В Сиднее прошла акция "Бессмертный полк"

СИДНЕЙ, 5 мая. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Акция "Бессмертный полк" началась в городах Австралии. Участники шествия, посвященного предстоящему Дню Победы, прошли в воскресенье по центральным улицам Сиднея.

"Акция "Бессмертный полк" традиционно привлекает большое количество соотечественников в Австралии, правда русских здесь не очень много, но все равно из года в год наша колонна становится все более многолюдной. Сегодня, несмотря на проливной дождь, более 100 человек собрались в центре города с портретами своих дедов и прадедов, чтобы почтить память героев, павших в Великой Отечественной войне", - рассказала ТАСС координатор шествия, руководитель благотворительной организации "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова.

Колонна "Бессмертного полка" прошла по центральным улицам Сиднея от Мартин Плейс, главной площади города, до мемориального комплекса Австралийского и новозеландского армейского корпуса (АНЗАК), где возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтила минутой молчания память павших. Собравшиеся в центре Сиднея участники "Бессмертного полка" несли не только портреты своих предков, воевавших во Второй мировой, но и флаги: Знамя Победы, российский и австралийский стяги.

Традиция Дня Победы

Как рассказала ТАСС координатор акции в Сиднее, для Австралии "Бессмертный полк" - уже традиция. "Шествия в рамках акции проходят в Сиднее с 2013 года, однако сначала колонна шла значительно раньше Дня Победы - 25 апреля, в День АНЗАК, но вот уже третий год это совершенно самостоятельное мероприятие, которое мы стараемся провести в ближайшие к Дню Победы выходные, чтобы как можно больше соотечественников могли принять в нем участие, ведь оно нравится людям. Сложно переоценить важность таких акций и для сохранения связи с родиной, и для воспитания подрастающего поколения", - отметила Трифонова.

Как отмечали участники акции, "Бессмертный полк" чрезвычайно важен не только для выходцев из России и стран бывшего СССР, с каждым годом шествие привлекает все больше австралийцев, которые интересуются историей Второй мировой войны и ролью советского народа в достижении победы в ней.

Ранее "Бессмертный полк" прошел по улицам Мельбурна, где в шествии приняли участие более 100 человек. В понедельник, 6 мая, колонна пройдет по улицам Брисбена. 12 мая к акции "Бессмертный полк" присоединится и Окленд в Новой Зеландии, где в шествии впервые примет участие группа военно-исторической реконструкции "10-я Сталинградская дивизия" из Хамильтона. Ожидается, что во время прохождения колонны будут представлены оригинальные образцы обмундирования, оружия и предметов быта советских солдат.

История акции

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". В 2013 году акция распространилась на 120 городов.

Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской. Сидней присоединился к ней в 2013 году, с 2015-го шествия "Бессмертного полка" проходят в Брисбене, а с 2017-го - в Мельбурне.