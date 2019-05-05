В Гонконге впервые прошла акция "Бессмертный полк"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 мая. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Гонконг впервые присоединился к международной акции "Бессмертный полк", которая собрала в воскресенье почти сотню человек в центре города. По свидетельству корреспондента ТАСС, почтить память погибших фронтовиков пришли граждане России, русскоговорящие иммигранты, также представители смешанных семей с детьми и несколько китайцев.

"Бессмертный полк" в этом году впервые дошел до Гонконга. В Пекине эта акция проводится уже несколько лет. Мы это делаем по одной простой причине, чтобы показать, что мы помним, и научить этому наших детей", - заявил в своей вступительной речи генеральный консул РФ в этом специальном административном районе Китая Александр Козлов.

Собравшиеся осмотрели фотовыставку, почтили память погибших воинов минутой молчания, исполнили под баян более десятка песен военных лет таких, как "Священная война", "Три танкиста", "Катюша".

Координатор акции Дмитрий Осипов рассказал ТАСС, что проведение массового мероприятия в самом центре Гонконга потребовало серьезной организационной работы и множества согласований с властями, полицией, пожарными. "Мы организовали рабочую группу, сбор средств. Заказали шатры, военные костюмы, арендовали звуковую аппаратуру. К нам присоединились волонтеры, музыканты", - отметил собеседник. Он рассчитывает, что акция станет здесь ежегодной.

Вместе с тем в храме святых апостолов Петра и Павла в Гонконге было совершено поминовение усопших воинов, за веру и Отечество жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.