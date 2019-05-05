В Стокгольме в пятый раз прошла акция "Бессмертный полк"

СТОКГОЛЬМ, 5 мая. /ТАСС/. Гражданская акция "Бессмертный полк" в честь победы в Великой Отечественной войне в пятый раз состоялась в Стокгольме в воскресенье, передает корреспондент ТАСС с места событий. Ее организатором стал Союз русских обществ Швеции.

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Еще перед акцией в храме прихода Сергия Радонежского прошла панихида по воинам и пострадавшим в годы Великой Отечественной войны. "Бессмертный полк" начал свое шествие от площади Мариаторгет. Участники следовали по улице Санкт Паулсгатан, они несли в руках фотографии своих родственников - участников войны, а также баннеры с названием акции на шведском и русском языках.

"Очень многие приходят сюда всеми семьями, с детьми. Мы даже специально проверяли, что по всему маршруту шествия можно пройти с колясками", - рассказала председатель союза Людмила Сигель.

На площади Медборгарплатсен в южной части Стокгольма состоялся митинг памяти. Собравшиеся почтили минутой молчания всех погибших воинов. На митинге и шествии прозвучала "Священная война", были исполнены песни военных лет.

Союз русских обществ Швеции объединяет более 50 русскоязычных организаций. День Победы российские соотечественники стали вместе отмечать в Стокгольме более 10 лет назад, а в 2015 году был сформирован первый "Бессмертный полк". В этом году он стал еще шире - акции также проходят в городах Норрчёпинг, Лулео, Фалун. 9 мая шествие "Бессмертного полка" запланировано в крупнейшем на западе королевства городе Гётеборг.