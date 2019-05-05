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CBS: американский военный выжил после падения в жерло вулкана

По данным телеканала, мужчина перелез через заграждение, решив поискать более удачную точку обзора, и в этот момент провалился прямо в кратер. После инцидента военнослужащего госпитализировали

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. 32-летний американский военнослужащий, имя которого не называется, скатился в жерло действующего вулкана на Гавайях и остался жив. Об этом сообщил телеканал CBS.

Инцидент произошел на территории национального парка на вершине вулкана Килауэа. Как рассказали в пресс-службе заповедника, мужчина перелез через металлическое заграждение, решив поискать более удачную точку обзора, чтобы заглянуть внутрь. В этот момент начался оползень, и военный вместе с забором провалился прямо в кратер вулкана, пролетев не менее 20 м.

Военнослужащего госпитализировали. По словам врачей, мужчине "еще повезло, что он не скатился на самое дно кратера", глубина которого составляет более 90 м. О состоянии пострадавшего сообщается, что его жизнь вне опасности.

Вулкан Килауэа является действующим, но в настоящее время он не активен. Во время последнего извержения вулкана в прошлом году его лавой было уничтожено более 700 жилых домов.

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