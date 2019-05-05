Депутат ГД Ионин подарил юнармейцам автомат, из которого ранее открыл стрельбу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин подарил двум юнармейцам охолощенный (предназначенный для стрельбы холостыми патронами - прим. ТАСС) автомат после инцидента со стрельбой в городе Камышлов в Свердловской области. Об этом парламентарий заявил на пресс-конференции.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой человек, похожий на 34-летнего Ионина, дает несколько очередей из автомата рядом с жилыми домами. Инцидент произошел 4 мая в городе Камышлова Свердловской области. Позже Ионин подтвердил, что на видео запечатлен он.

"[Руководитель отделения "Справедливой России" в Камышлове] Павел Грибков купил по моей просьбе автомат для того, чтобы мы его подарили юнармейцам. <...> Мы купили им автомат на 9 мая в подарок, но, видимо, будем дарить сейчас при камерах. Автомат охолощенный, у них [юнармейцев] проходит "Зарница", автоматов не хватает, мы им помогаем", - сказал.

Он выразил готовность понести ответственность за стрельбу из автомата и ответить перед комиссией по этике Госдумы. Кроме того, парламентарий пояснил, что изначально отрицал произошедшее, так как не понимал, о каком именно случае идет речь. По его словам, Грибков также стрелял из автомата, чтобы проверить его работоспособность, но в другом месте. Парламентарий заявил, что был трезв во время снятого инцидента.