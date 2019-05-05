В Анкаре прошла акция "Бессмертный полк"

АНКАРА, 5 мая. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Более 300 человек в воскресенье приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Анкаре. Впервые за всю историю шествий в столице в этом году в нем участвовала ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Редькина, которой в феврале исполнилось 93 года.

В беседе с корреспондентом ТАСС Клавдия Захаровна рассказала о годах войны и о том, как она оказалась в Турции. "Я родилась в Алтайском крае, в Новичихинском районе, в селе Новичиха в феврале 1926 года. В апреле 1949 года мы переехали в Ташкент <...> В Анкару я приехала совсем недавно. Когда была масленица, моя внучка Наташенька мне предложила сходить на праздничные мероприятия. Там я и познакомилась с Ларисочкой [председатель Ассоциации русской культуры в Анкаре Лариса Луткова-Тюрккан]. Когда она меня увидела, она очень обрадовалась и пригласила меня [принять участие в акции "Бессмертный полк"]", - отметила она.

Клавдия Редькина пришла ко входу столичного парка "Дикмен" в районе Чанкая задолго до начала торжественного шествия. На ее груди виднелись две медали - "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и "Ветеран Труда".

"В 1941 году мне было еще 15 лет, к работе меня не привлекали. 11 февраля 1943 года мне исполнилось 17 лет, на следующий день я заступила на работу на швейную мастерскую, была там самой молодой. Помню, как однажды я шла по морозу 50 км до мастерской, и я буквально на ходу заснула. Мне приходилось вставать в четыре часа утра, потому что я знала, что уже в семь часов я должна приступить к своим обязанностям. Это было необходимо для выполнения ежедневной нормы. После этой работы я пообещала себе, что больше никогда не буду портнихой и не буду шить брюки", - сообщила ветеран, с трудом сдерживая слезы.

Народная акция

Торжественное шествие, в котором приняли участие более 300 человек, началось возле одного из входов в "Дикмен" и завершилось в районе отдельной аллеи под названием "Московский лес", расположенной непосредственно внутри самого парка. Лариса Луткова-Тюрккан, председатель Ассоциации русскоговорящей молодежи Евгения Шарлак и первый секретарь посольства РФ в Турции и атташе по вопросам культуры Александр Сотниченко в память о погибших возложили венок возле памятной доски, установленной в день 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Я начала эту акцию в 2014 году, сначала собиралось по 20-30 человек возле торгового центра "Ансера", в котором расположена Ассоциация русской культуры. Потом с каждым годом численность участников увеличивалась, и мы вот уже второй год проводим нашу акцию "Бессмертный полк" в парке "Дикмен". Мы очень благодарны посольству РФ и Россотрудничеству, которые традиционно нас поддерживают, а также всем пришедшим за то, что они не забывают своих предков и поддерживают такую народную акцию", - подчеркнула Луткова-Тюрккан.

В беседе с корреспондентом ТАСС Александр Сотниченко рассказал о том, как акция "Бессмертный полк" распространяется по миру на примере Турции. "Это народная акция, информация об организации которой передается из уст уста. После того, как ее провели в 2012 году в Томске, она распространилась по всей стране и вышла за ее границы совершенно самостоятельно. Людям она настолько полюбилась, что они сами к ней присоединяются, сами изготавливают портреты, никто никого к этому не подвигает. В Турции мы становимся свидетелями того, как эта акция распространяется в республике с каждым годом", - подчеркнул дипломат.

"Например, в прошлом году, если я не ошибаюсь, у нас было семь акций, в этом - уже будет 10, ну а в следующем году будет еще больше, - продолжил Сотниченко. - Это акция, в которой участвуют не только граждане России, которые постоянно живут в Турции, но и граждане этой страны, изучающие русский язык и Россию. Они с удовольствием присоединяются к ней и понимают, что это за акция. К ней также присоединяются граждане СНГ, которые помнят свою историю, чьи предки воевали в Великой Отечественной войне. Мы будем стремиться, чтобы эта акция обошла весь мир, и со своей, турецкой стороны, постараемся сделать все от нас зависящее".

Мнения граждан Турции

В рамках торжественных мероприятий в столичном парке прозвучали песни военных лет, собравшихся также угощали блюдами военно-полевой кухни. В ходе шествия корреспондент ТАСС пообщался с некоторыми турецкими гражданами, пришедшими принять в нем участие. "Победа над фашистской Германией, над нацистами принесла спокойствие не только российскому народу или Советскому Союзу, но также и всему миру. В связи с этим мне кажется, что День Победы является праздником не только для России, но также для всего человечества", - поделился мнением изучающий русский язык Ахмет Саид Динчел, который в ходе шествия нес транспарант с надписью "Бессмертный полк" и Знамя Победы.

Другой гражданин Турции по имени Зафер, который работает в области наноинженерии, рассказал корреспонденту ТАСС, что он очень многое узнал о войне благодаря книге Чингиза Айтматова "Материнское поле". Это произведение рассказывает о жизни киргизского народа в годы Великой Отечественной войны.