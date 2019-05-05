В Мадриде состоялась акция "Бессмертный полк"

МАДРИД, 5 мая. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк" состоялась в воскресенье в Мадриде. Участники шествия прошли от улицы Клаудио Мояно до площади Колон в центре города.

Во время акции, которая проходила под песни военных лет и к которой присоединились несколько сотен человек, всем желающим раздавали георгиевские ленточки. Посол России в Испании Юрий Корчагин рассказал, что и раньше участвовал в акции. "В этот раз я пришел со своей супругой, мы несем портрет моего отца - Петра Афанасьевича Корчагина, который прошел войну и выжил, хотя был ранен два раза", - поделился дипломат.

"Я рад, что столько людей откликнулось, среди нас есть и испанцы, а не только наши соотечественники", - обратил внимание глава диппредставительства. - К нам присоединились испанские исторические реконструкторы, которые специально в форме времен Великой Отечественной войны идут в начале колонны".

Как рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Испании Эдуард Соколов, федеральное агентство оказывает содействие в подготовке акции. "Мы помогаем нашим соотечественникам организоваться в этом четвертом по счету шествии. Люди приходят с портретами своих родственников, мы раздаем георгиевские ленточки", - отметил он.

Президент благотворительной ассоциации "Благое дело" Роман Демьян в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что подобные шествия также состоятся и в других городах Испании. Он выразил мнение, что интерес соотечественников в королевстве к акции не угасает. "Мы проводим различные мероприятия, направленные на поддержку нашего общего исторического прошлого с испанцами", - уточнил Демьян.

Одна из участниц акции Ирина, которая уже в третий раз участвовала в шествии, пришла с портретом своего деда - Владимира Носкова. "Он дошел до Берлина, освобождал Варшаву когда-то", - рассказала она в беседе с корреспондентом ТАСС. По ее мнению, проведение подобной акции очень важно.

Другой участник "Бессмертного полка" Батырхан поделился, что принес портрет дяди - Сержана Саутпаева. "Он прошел всю войну, был командиром минометного расчета, - подчеркнул мужчина. - Акция важна, чтобы подрастающее поколение не забывало той ужасной войны, тех многочисленных жертв".