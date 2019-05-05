В столице Марокко состоялось шествие "Бессмертного полка"

РАБАТ, 5 мая. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Более 300 человек приняли в воскресенье участие в столице Марокко в акции "Бессмертный полк", приуроченной к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторами мероприятия выступили посольство России в Марокко, Ассоциация "Русский дом в Марокко", Координационный Совет организаций российских соотечественников в Марокко при активном содействии Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Рабате.

Шествие "Бессмертного полка" началось у стен РЦНК, где собрались представители русскоязычной общины Марокко, в том числе специально приехавшие на акцию из других городов королевства - Агадира, Касабланки, Мекнеса и Феса. Обращаясь к собравшимся, военный атташе посольства РФ Владимир Цуканов отметил, что "акция "Бессмертный полк" приобретает все большее значение не только в России, но и во всем мире".

"Это проявление безмерного уважения и благодарности, которую мы испытываем к героическому поколению победителей. Мы должны сделать все, чтобы наши дети, наши граждане гордились тем, что они - наследники победителей, знали героев своей страны, а самое главное - своей семьи, - подчеркнул он. - Память о военных годах, о тех, кто одержал победу, священна для нашего народа".

По проспекту Победы в Рабате

Одетые в белые майки с красной звездой и надписью "Бессмертный полк", держа в руках флаги России и фотографии своих воевавших родственников, участники шествия прошли под мелодии песен времен Великой Отечественной войны по проспекту Победы, считающемуся одной из главных улиц центральной части марокканской столицы.

Среди желающих отдать дань памяти героям войны были представители русскоязычной общины Марокко - русские, белорусы, украинцы, азербайджанцы, активисты ассоциаций и обществ российско-марокканской дружбы, выпускники вузов СССР и России, известные деятели культуры королевства. Многие пришли с детьми, чью одежду украшали георгиевские ленточки.

После завершения шествия в здании РЦНК для участников и гостей акции была организована полевая кухня. Всех желающих угощали гречкой, тушенкой, сладким чаем и другими блюдами. Со специально построенной сцены звучали стихи и песни военных лет в исполнении детей и взрослых.

Своими впечатлениями о мероприятии с корреспондентом ТАСС поделился посол РФ в Марокко Валерьян Шуваев. "Думаю, что политическое, моральное и общественное значение акции "Бессмертный полк" в комментариях не нуждается. Отрадно, что и в Марокко как российская диаспора, так и марокканская общественность, и местные власти очень тепло отреагировали на ее проведение. Шествие "Бессмертного полка" проходит в Рабате уже второй год подряд, и в этом году оно получилось гораздо более масштабным и значимым, чем в прошлом", - отметил собеседник агентства.

"В нынешнем году приехали наши соотечественники из различных городов. И действительно можно сказать, что мероприятие приобрело массовый общественный характер. Надеюсь, что это оставит свой след и в сердцах, и в умах наших соотечественников, наших марокканских друзей", - продолжал Шуваев.

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить марокканские власти за то, что они полностью содействовали проведению в Рабате шествия "Бессмертного полка", обеспечили полицейское и медицинское сопровождение и все остальное необходимое. Думаю, что акция будет продолжена и будет набирать силу", - подытожил российский посол.

Акция "Бессмертный полк"

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.

История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской.