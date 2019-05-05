В Лиссабоне состоялась акция "Бессмертный полк"

МАДРИД, 5 мая. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк" прошла в воскресенье в португальской столице. Как сообщили в посольстве России в Лиссабоне, шествие было организовано силами ряда объединений соотечественников.

К "Бессмертному полку" присоединились до 1 тыс. человек, в том числе сотрудники российской дипмиссии с семьями, которые "проследовали в составе колонны с фотографиями своих родственников-фронтовиков", уточнили в посольстве. Акция продолжилась на площади Аламеда в формате "Праздника победы и мира", подготовленного соотечественниками при поддержке общественной ассоциации "Юрий Гагарин" и диппредставительства РФ.

Кроме того, по завершении шествия состоялся концерт, на котором выступили различные коллективы, в том числе португальские, а также была развернута фотовыставка в честь 75-летней годовщины снятия блокады Ленинграда. Как уточнили в посольстве, проведение акции было омрачено пикетом "украинских националистов". В диппредставительстве объяснили, что около 20 человек устроили митинг "с лозунгами, искажающими историческую правду о Великой Отечественной войне и очерняющими современную Россию". Участники пикета "пытались воспрепятствовать "Бессмертному полку", однако благодаря принятым португальской полицией мерам провокаторы были оттеснены, а их деструктивные действия пресечены", - добавили в посольстве.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской.