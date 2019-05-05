В Севастополе появилась аллея "Бессмертного полка" с 300 портретами освободителей города

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Аллея "Бессмертного полка", где размещены стенды с портретами солдат и офицеров, освобождавших Севастополь от гитлеровской оккупации, открылась в воскресенье на Сапун-горе - месте одного из важнейших боев за город. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Севастопольского военно-исторического музея-заповедника.

"Была открыта аллея "Бессмертный полк" - около 15 стендов с портретами тех, кто освобождал Севастополь в 1944 году, всего около 300 фотографий. Они установлена на опорах на Сапун-горе. Особенно почетным гостем на сегодняшнем мероприятии стал участник тех событий, полковник Иван Иванович Патук - он и перерезал красную ленточку при открытии аллеи", - рассказала представитель музея.

На сайте правительства уточняется, что Патук был одним из участников штурма Сапун-горы 7 мая 1944 года, будучи старшим лейтенантом, командовал двумя ротами: разведки и автоматчиков. Он изображен на диораме, посвященной штурму - батальном полотне, размещенном на Сапун-горе.

В музее-заповеднике добавили, что также в воскресенье прошла церемония "Знамена Победы". Знаменные группы пронесли знамена кораблей и военных частей, которые участвовали в освобождении города. Собравшиеся чествовали собравшихся на праздник ветеранов Великой Отечественной войны.

Кроме того, по традиции реконструкторы воспроизвели фрагмент боя на Сапун-горе. "В реконструкции приняли участие не менее 100 человек. "Штурм" сопровождался пиротехническими взрывами, для которых на склоне были заранее размещены заряды, традиционно привлекали авиацию. В итоге получилось очень красиво, очень зрелищно", - отметила собеседница.

Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу удалось взять город лишь с третьей попытки. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Гитлеровская оккупация города длилась почти два года. Город был освобожден 9 мая 1944 года. Севастополю присвоено звание города-героя.