Более 350 спортсменов из 20 стран пробежали вертикальный километр на склоне Эльбруса

НАЛЬЧИК, 5 мая. /ТАСС/. Более 350 любителей активного отдыха из 20 стран мира пробежали вертикальный километр в рамках 11-го международного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race-2019 в Приэльбрусье. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе фестиваля.

"Сегодня в рамках фестиваля Red Fox Elbrus Race-2019 прошел Вертикальный километр - первый старт в дисциплине скайраннинг. На настоящий момент этот забег является самым "высоким" Вертикальным километром в мире. 366 участников из 20 стран мира вышли на дистанцию, отличительная особенность которой - набор по высоте 1000 м при общей длине, не превышающей 5000 м", - сообщили организаторы фестиваля.

Пьедестал почета заняли россияне: первым стал Алексей Пагнуев, вторым пришел Евгений Марков, третьим финишировал Виталий Смирнов. "Среди девушек вторую свою награду на этом фестивале завоевала Наталья Руденко. Несмотря на то, что Наталья впервые принимает участие в фестивале Red Fox Elbrus Race, ей вместе со своей напарницей удалось лидировать в экспедиционной гонке Elbrus Ski Monsters Expedition Race. Второе место у пятикратной победительницы в этой дисциплине Елены Кравченко, бронза у Жанны Вокуевой",- уточнили в пресс-службе.

Среди участников гонок был digital-продюсер коммерческого контента редакции сайта tass.ru Дмитрий Савицкий, дистанцию ему удалось преодолеть за один час шесть минут. Он участвует в гонках по равнине, небольшим горам и лесам, гонка в высокогорье, по его мнению, оказалась сложной. "Я в стартах подобного рода не участвовал, поэтому, наверное, было так тяжело, может, не ожидал, что меня ждет, и во время гонки познавал новые ощущения. Все время приходилось двигаться вперед, не было времени остановиться, передохнуть, приходилось работать в анаэробной зоне", - отметил Савицкий.

В программу фестиваля в Кабардино-Балкарии, на который в 2019 году заявились около 500 спортсменов из 20 стран мира, входят ски-альпинизм, скайраннинг и снегоступинг. В 2017 году новый рекорд скоростного восхождения на Эльбрус установил эквадорец Карл Эглоф - 3 часа 26 минут. Ему же принадлежит еще один мировой рекорд: спортсмену удалось подняться на Эльбрус и спуститься за 4 часа 20 минут 45 секунд.