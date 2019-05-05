В столице Дании прошло шествие "Бессмертного полка"

ТАСС, 5 мая. Около 150 соотечественников и датчан приняли участие в шествии "Бессмертного полка", которое прошло в воскресенье в столице Дании Копенгагене. Об этом сообщило посольство России в этой стране на своей официальной странице в сети Twitter.

"Акция "Бессмертный полк" прошла 5 мая в Копенгагене, она является традиционным событием программы празднования Дня Победы над нацистской Германией, - говорится в сообщении посольства. - Около 150 соотечественников и датчан собрались на Ратушной площади и приняли участие в шествии".

Среди участников акции "Бессмертный полк" были сотрудники посольства России в Дании, торгпредства, аппарата военного атташе, Россотрудничества, а также соотечественники, прибывшие из разных регионов Дании, отмечают российские дипломаты.

Посол России в Дании Владимир Барбин поздравил участников акции с предстоящим Днем Победы. Шествие проследовало в парк имени Ханса Кристиана Эрстеда в центральной части Копенгагена, где был проведен митинг, исполнены песни времен Великой Отечественной войны. По окончании шествия "Бессмертного полка" для его участников в помещении Российского центра науки и культуры в Дании был организован просмотр фильма "Т-34".

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы или накануне него в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской.