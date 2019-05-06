Аэропорт Мурманска задержал первый рейс до Москвы после катастрофы в Шереметьеве

ТАСС, 6 мая. Первый рейс из Мурманска в Москву, запланированный после авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево, в понедельник утром не отправился в назначенное время из-за почти трехчасовой задержки вылета. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Мурманска.

"Рейс задержан до 05:20 мск", - сообщил собеседник агентства. По официальным данным, задержка связана с поздним прибытием самолета.

Вылет был запланирован на 02:50 мск, о задержке было объявлено дважды. Сначала он был перенесен на 03:30 мск.

Ранее сообщалось о том, что в воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. Госпитализированы, по данным Минздрава России, шесть человек.