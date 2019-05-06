Первый рейс "Аэрофлота" до Москвы отправился из Мурманска после катастрофы в Шереметьеве

ТАСС, 6 мая. Задержанный почти на три часа рейс SU1323 авиакомпании "Аэрофлот" в понедельник утром вылетел из Мурманска в аэропорт Шереметьево. Это первый рейс авиакомпании в данном направлении после трагедии, произошедшей в воскресенье в Москве с самолетом Sukhoi Superjet 100, сообщили ТАСС в пункте вылета.

Ранее сообщалось, что изначально вылет был запланирован на 02:50 мск, о задержке было объявлено дважды. Сначала он был перенесен на 03:30 мск, затем на 05:20 мск.

"Самолет вылетел в 05:31 мск", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, восемь человек, встречавших рейс из Москвы, ожидали в аэропорту Мурманска информацию о своих родственниках и знакомых, которые находились на борту самолета Sukhoi Superjet 100. "С нашей стороны силы и средства медицинские все на месте, мы все в аэропорту вместе с встречающими ждем официальных данных, здесь восемь человек встречающих", - сказал он, уточнив, что люди, находящиеся в аэропорту, пока не знают, в каком состоянии их близкие.