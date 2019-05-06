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Расследование ЧП с SSJ-100

В Мурманск вылетел первый рейс из Шереметьева после катастрофы

Речь идет о рейсе SU1320

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Первый рейс в Мурманск после катастрофы с самолетом SSJ-100 отправился из Шереметьева, следует из информации онлайн-табло аэропорта.

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По его данным, рейс компании "Аэрофлот" SU1320 Москва - Мурманск отправился в 07:23 мск.

В аэропорту Шереметьево 5 мая загорелся при аварийной посадке самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. Госпитализированы, по информации Минздрава России, шесть человек.

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РоссияРасследование ЧП с SSJ-100
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