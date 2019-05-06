"Бессмертный полк" впервые состоялся на Аляске

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Акция "Бессмертный полк" впервые состоялась в воскресенье на Аляске, в Анкоридже. В ней вместе с русскоязычными приняли участие и англоязычные американцы. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС координатор акции Геннадий Поликахин.

"Все было замечательно, пришло 80-100 человек - столько, сколько мы даже и не ожидали, ведь в городе очень небольшая русскоязычная диаспора, - отметил он. - В основном это русские жены, вышедшие замуж за американцев. Женщины вовлекли своих мужей в наши традиции, и те искренне ими прониклись <...>. В шествии также принимал участие американский ветеран ВС США, который держал в руках портрет своего отца, погибшего на фронтах Второй мировой войны".

Со слезами на глазах

"Однополчане" прошли от центральной площади Анкориджа к военному мемориалу, почтили павших минутой молчания. "Наш "полк" оказался очень дружным, сплоченным, пели песни, и у многих на глазах были слезы, пришло много маленьких детей и подростков, - сказал координатор акции. - Все участники были очень рады тому, что теперь и у нас в городе есть собственный "Бессмертный полк", который мы проводим для себя и для своих детей, так как хотим, чтобы они не забывали историю своей исторической родины, эту страшную войну и ее героев".

Самые массовые шествия прошли в воскресенье в Чикаго (штат Иллинойс) и Сиэтле (Вашингтон), каждое из которых собрало порядка 600 человек. В Чикаго в акции принял участие 100-летний американский ветеран Второй мировой войны, а в Сиэтле к маршу примкнула автоколонна - 9 мотоциклов "Урал" и три военных джипа, с которыми с удовольствием фотографировались американские полицейские, обеспечивающие безопасность участников акции. Как рассказал корреспонденту ТАСС ее координатор Игорь Ноздрин, в шествии приняли участие ветераны ВОВ и Второй мировой войны. "Причем так совпало, что именно сегодня одному из наших ветеранов, Семену Герчикову, исполнилось 95 лет, а американскому ветерану - 99 лет. Поэтому мы поздравляли их с двойным праздником - Днем Победы и днем рождения, которые советский и американский ветераны поделили на двоих, что было очень символично".

В воскресенье памятные шествия, приуроченные к Дню Победы, состоялись также в Лос-Анджелесе (Калифорния), Детройте (Мичиган). Портленд (Орегон) и Ванкувер (Вашингтон) провели совместный "Бессмертный полк", а в Филадельфии (Пенсильвания) в марше приняли участие порядка 150 человек, несмотря на нескончаемый проливной дождь. Накануне, 4 мая, "Бессмертный полк" состоялся более чем в десяти американских городах, 9 и 12 мая он пройдет в Хьюстоне (Техас), Канзас-сити (Миссури), Олбани (Нью-Йорк) и Сан-Диего (Калифорния). Различие в датах проведения акции в американских городах связано с тем, что в США 9 мая не является официальным выходным днем.

В первый раз акция "Бессмертный полк" состоялась в США в 2015 году по инициативе общества "Русская молодежь Америки". Тогда она была организована всего в трех городах - Нью-Йорке, Сан-Франциско (штат Калифорния) и Атланте (Джорджия), - собрав в общей сложности несколько сот человек. В прошлом году число участников акции в США превысило 8 тысяч.