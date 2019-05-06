Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьеве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл скорбит в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево, где в результате авиакатастрофы погиб 41 человек. Об этом журналистам в понедельник сообщил пресс-секретарь патриарха, священник Александр Волков.

"Святейший патриарх Кирилл глубоко скорбит в связи со случившимся вчера в аэропорту Шереметьево. Он молится об упокоении погибших и выздоровлении тех людей, которые сейчас находятся в больницах", - сообщил Волков.

По его словам, патриарх передает свое благословение и слова поддержки родственникам погибших и тем, кто сейчас оказывает помощь пострадавшим.

"Священнослужители посетят людей, находящихся в больницах Москвы", - добавил он.