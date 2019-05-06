Символическое место памяти погибших в авиакатастрофе организовали в Шереметьеве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Люди приносят цветы к информационному табло в Шереметьеве в память о погибших при возгорании самолета, передает корреспондент ТАСС.

Символическое место памяти располагается на третьем этаже терминала В аэропорта. Возле стойки регистрации стоят столы, на которых лежат красные и белые розы, а также гвоздики. Рядом стоит табличка с надписью "SU1492".

Ранее в эфире телеканала "Россия-24" сообщалось, что стихийный мемориал возник также в центре Мурманска. Местные жители несут к месту памяти цветы, свечи и мягкие игрушки.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек. По последним данным, всего в больницах находится девять человек. Еще 14 пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно, 41 человек погиб. Тела всех погибших извлечены из самолета.