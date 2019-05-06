Пострадавшая в авиакатастрофе в Шереметьево пришла в сознание

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Женщина, пострадавшая в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево и находящаяся в крайне тяжелом состоянии, пришла в сознание. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава Национального исследовательского института (НИИ) имени А. В. Вишневского Минздрава России Амиран Ревишвили.

"Пациентка, которая находится на искусственной вентиляции легких, кивает головой, она в контакте. У нее ожоги 15% поверхности тела, ожоги дыхательных путей, травмы, ушибы. По медицинскому статусу она считается крайне тяжелой", - сказал Ревишвили.

По его словам, все пострадавшие в авиакатастрофе, поступившие в медучреждение, находятся в контакте с врачами. Состояние двоих пациентов оценивается как средней степени тяжести, одного - более тяжелой, но он дышит сам.

"Они проходят дополнительное обследование, в основном дыхательных путей, все остальные органы мы обследовали с помощью компьютерных технологий. Особых изменений нет, прогноз у нас относительно благоприятный", - отметил собеседник агентства. Ревишвили добавил, что с пациентами работают психологи.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. Госпитализированы девять пострадавших: четверо находятся в НИИ Вишневского, четверо - в НИИ Склифосовского, один пассажир - в медцентре ФМБА.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В Мурманской области объявлен трехдневный траур по погибшим.