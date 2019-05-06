В Мурманск прибывают пассажиры, оставшиеся в живых после авиакатастрофы в Шереметьево

МУРМАНСК, 6 мая. /ТАСС/. Первые пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100, оставшиеся в живых после авиакатастрофы в Шереметьево, прибыли в Мурманск, особая медицинская помощь им не потребовалась, сообщил ТАСС и.о. министра здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

"Сегодня прилетели четыре человека, пассажиры того рейса, в том числе 17-летний подросток. Особой медицинской помощи им не потребовалось, все ограничилось беседой с психологом. Остальные пассажиры, кто не пострадал, ожидаются сегодня вечером, пока конкретики по их прибытию нет", - сказал он ТАСС.

В аэропорту Мурманска организован стихийный мемориал в память о погибших. На столик в основном терминале вылета люди приносят цветы, свечи, игрушки.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В Мурманской области объявлен трехдневный траур по погибшим.