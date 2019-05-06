В Москве организовали горячую линию по размещению родственников погибших в Шереметьево

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Власти Москвы организовали несколько горячих линий для обращений родственников пострадавших и погибших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. В том числе организована горячая линия по размещению в гостинице, сообщила в понедельник пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.
"В связи с ЧП с самолетом в аэропорту Шереметьево в правительстве Москвы работают горячие линии: Департамента здравоохранения Москвы 8-499-251-83-00; Департамента торговли и услуг Москвы 8-499-610-00-00; МЧС России 8-800-775-17-17; Гостиница "Милан" (размещение родственников) 8-916-173-37-54", - говорится в сообщении.
Уточненную информацию по числу мест для размещения, а также другие подробности по размещению родственников Департамент торговли и услуг Москвы сообщит позднее.
В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В Мурманской области объявлен трехдневный траур по погибшим.