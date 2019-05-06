В Москве организовали горячую линию по размещению родственников погибших в Шереметьево

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Власти Москвы организовали несколько горячих линий для обращений родственников пострадавших и погибших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. В том числе организована горячая линия по размещению в гостинице, сообщила в понедельник пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

"В связи с ЧП с самолетом в аэропорту Шереметьево в правительстве Москвы работают горячие линии: Департамента здравоохранения Москвы 8-499-251-83-00; Департамента торговли и услуг Москвы 8-499-610-00-00; МЧС России 8-800-775-17-17; Гостиница "Милан" (размещение родственников) 8-916-173-37-54", - говорится в сообщении.