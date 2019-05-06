Власти Москвы подготовили 60 номеров в гостинице для родственников погибших в Шереметьево

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Власти Москвы подготовили 60 номеров в гостинице "Милан" на Шипиловской улице для размещения родственников пострадавших и погибших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного Департамента торговли и услуг.

"С сегодняшнего дня родственники могут размещаться в гостинице "Милан" на Шипиловской улице, 28. Для них подготовлено 60 номеров", - сказал сотрудник пресс-службы, уточнив, что размещение ведется за счет города. Он уточнил номер телефона гостиницы: 8-495-648-92-92.

Ранее сообщалось, что власти Москвы организовали несколько горячих линий для обращений родственников пострадавших и погибших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Так, работают горячие линии: Департамента здравоохранения Москвы 8-499-251-83-00; Департамента торговли и услуг Москвы 8-499-610-00-00; МЧС России 8-800-775-17-17; гостиница "Милан" (размещение родственников) 8-916-173-37-54.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В Мурманской области объявлен трехдневный траур по погибшим.