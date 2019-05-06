Часть мероприятий "Московской весны A Cappella" приостановили из-за трагедии в Шереметьево

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Веселая музыка перестала звучать на площадках фестиваля "Московская весна A Cappella" в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево, приостановлена часть мероприятий. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба оргкомитета фестиваля.

"В связи с трагедией в аэропорту Шереметьево в расписании возможны изменения. На площадках фестиваля не работают карусели, не звучит веселая музыка и приостановлена часть мероприятий", - говорится в сообщении.

Фестиваль и международный конкурс исполнителей "Московская весна A Cappella" проходит более чем на 50 площадках по всему городу с 1 по 12 мая.

Самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находились 78 человек, в воскресенье аварийно приземлился и загорелся в аэропорту Шереметьево. По последним данным, 41 человек погиб.