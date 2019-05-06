Кремль в курсе случаев отказа в проведении "Бессмертного полка" в Белоруссии и Казахстане

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Кремль отслеживает информацию об отсутствии разрешения на проведение акции "Бессмертный полк" в ряде городов Белоруссии и Казахстана, но не делает поспешных выводов. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Мы, безусловно, очень внимательно следим за этой информацией, но мы не можем точно сказать [что-то по этому поводу], потому что не всегда понятно, о чем конкретно идет речь - о каких решениях, что привело к таким решениям. Поэтому здесь мы тоже не спешили бы делать какие-то поспешные заключения", - сказал Песков.

"Но, безусловно, мы за такими новостями очень внимательно следим", - подчеркнул представитель Кремля.