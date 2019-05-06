Арктический ЗРК "Тор" впервые примет участие в параде Победы в Ижевске

ИЖЕВСК, 6 мая. /ТАСС/. Жители и гости столицы Удмуртии во время парада Победы 9 мая впервые увидят арктический зенитный ракетный комплекс "Тор" в пустынном камуфляже производства ИЭМЗ "Купол", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы и правительства региона.

"Ижевчане и гости столицы смогут увидеть новые виды техники. Так, впервые по площади пройдет арктический "Тор", разработанный ИЭМЗ "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей"). "Тор-М2ДТ" в арктическом исполнении предназначен для несения службы в Заполярье", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на параде будет представлена основная продукция ИЭМЗ "Купол", включая ЗРК семейства "Тор-М2" и комплекс "Оса". Сам парад в Ижевске обещает стать одним из самых зрелищных за последние годы: на него заявилось рекордное число участников - 1865 человек.

Арктический "Тор" впервые был торжественно представлен 9 мая 2017 года - два опытных образца приняли участие в параде Победы на Красной площади. "Тор-М2ДТ" уникален своей проходимостью: может работать на сильно пересеченной, заснеженной и обледенелой местности, способен передвигаться по глубокому снегу и по ледовым торосам, а также выдерживать экстремально низкие и высокие температуры (от -50°C до +50°C).

Осенью 2018 года завершились испытания и началась отгрузка комплексов данного типа в войска - Вооруженные силы РФ получили первые 12 серийных арктических ЗРК. В 2019 поставки в военное ведомство продолжатся.