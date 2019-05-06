Мурманские театры и телеканалы изменили программу из-за траура по погибшим в Шереметьево

ТАСС, 6 мая. Мурманские телеканалы и учреждения культуры скорректировали программы из-за трехдневного траура в связи с гибелью 41 человека в авиакатастрофе в Шереметьево, сообщили ТАСС представители организаций.

"У нас понедельник и вторник - выходные дни, а на 8 мая планировался спектакль "Профи" (постановка по пьесе сербского драматурга Душана Ковачевича - прим. ТАСС) на малой сцене театра, мы его отменяем", - сообщили ТАСС в Мурманском областном драматическом театре.

Отменили также запланированный на 8 мая праздничный концерт в областной филармонии. "Концерт перенесен с 8 на 19 мая - это праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Мы его перенесли", - сказал ТАСС представитель театра.

В областном театре кукол афиша останется без изменений. "Единственное наше мероприятие в эти дни траура - это спектакль памяти погибшим в Великую Отечественную войну. Мы считаем, что это не развлекательное мероприятие, поэтому отменять его не будем. Показываем его 8 мая в Гаджиево", - сказала ТАСС замдиректора театра Валентина Умнова.

Как пояснила ТАСС исполнительный продюсер ГТРК "Мурман" Оксана Конухина, из программы телеканала на ближайшие три дня убрали рекламу и развлекательные ролики - их заменят новостным контентом. Аналогичные изменения внесены в сетку вещания мурманского телеканала "ТВ 21+". "Мы заменили все программы, которые так или иначе носят развлекательный характер. Сегодня будут выходить специальные выпуски новостей в связи с тем, что в Мурманской области на три дня объявлен траур по погибшим. [В эфир будут выходить] документальные, исторические фильмы", - уточнила главный редактор канала Эльвира Серга.