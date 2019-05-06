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Расследование ЧП с SSJ-100

Мурманские власти проведут церемонию прощания с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево

Врио губернатора региона Андрей Чибис добавил, что вопрос о доставке тел погибших решается индивидуально с каждой семьей

ТАСС, 6 мая.  Власти Мурманской области организуют церемонию прощания с жителями региона, погибшими при аварийной посадке самолета в Шереметьево.

Об этом сообщил ТАСС врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

"Правительством будет организована церемония прощания. <...> Вопрос доставки тел погибших решается с их родственниками индивидуально - есть семьи, которые просят организовать похороны в других регионах", - сказал Чибис.

Глава региона добавил, что на лечении в Москве находятся два пострадавших жителя Мурманской области.

 

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичРасследование ЧП с SSJ-100
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