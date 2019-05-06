Мурманские власти проведут церемонию прощания с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево

ТАСС, 6 мая. Власти Мурманской области организуют церемонию прощания с жителями региона, погибшими при аварийной посадке самолета в Шереметьево.

Об этом сообщил ТАСС врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

"Правительством будет организована церемония прощания. <...> Вопрос доставки тел погибших решается с их родственниками индивидуально - есть семьи, которые просят организовать похороны в других регионах", - сказал Чибис.

Глава региона добавил, что на лечении в Москве находятся два пострадавших жителя Мурманской области.