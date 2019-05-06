Выплаты семьям при рождении детей на Дальнем Востоке начнутся в течение месяца

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Семьи в дальневосточных регионах России начнут получать выплаты при рождении первого и последующих детей в течение месяца. Об этом сообщает пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал пакет распоряжений о выделении регионам Дальнего Востока 3,1 млрд рублей на выплаты семьям при рождении первого и последующих детей. Выделение средств связано с началом выплат с 1 января 2019 года в регионах Дальневосточного федерального округа пособий при рождении первого ребенка в размере двукратной величины прожиточного минимума, а также регионального материнского капитала при рождении второго ребенка в размере 135,9 тыс. рублей. Кроме того, с начала года программа выплат из федерального бюджета при рождении третьего и последующих детей была расширена на Бурятию, Якутию, Сахалинскую область и Чукотский автономный округ.

"В течение месяца дополнительные выплаты семьям при рождении детей начнут производить во всех дальневосточных регионах. Семьи в Амурской области могут подать документы на получение дополнительных выплат при рождении детей уже с сегодняшнего дня. Все регионы получат федеральную субсидию после заключения соответствующих соглашений с Министерством труда РФ", - говорится в сообщении.

Пресс-служба поясняет, что в 2019 году единовременные выплаты в размере двукратной величины прожиточного минимума для детей в регионе будут предоставлены при рождении не менее 34 тыс. первенцев. Еще не менее 35 тыс. семей получат материнский капитал при рождении вторых детей в размере в размере 135,9 тыс. рублей.

Средства будут распределены между регионами ДФО в соответствии с заявленными потребностями. Так, Республика Бурятия получит около 340 млн рублей, Якутия и Забайкалье - по более чем 350 млн рублей, 117 млн рублей получит Камчатский край, более 587 млн рублей - Приморский край. В Хабаровский край будет направлен 441 млн рублей, более 235 млн рублей - в Амурскую область, 315 млн рублей - в Магаданскую область, 104 млн рублей - на Сахалин, более 52 млн рублей - в Еврейскую автономную область, 184 млн - в Чукотский автономный округ.