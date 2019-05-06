Резервный фонд Ставрополья увеличат для помощи пострадавшим от пожара в Железноводске

СТАВРОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Власти Ставропольского края увеличат объем регионального резервного фонда для оказания помощи пострадавшим от пожара в многоквартирном доме Железноводска. Для оформления необходимых документов представители правительства края будут работать в выходные дни, сообщает пресс-служба губернатора края.

Пожар произошел утром в понедельник в девятиэтажном двухподъездном жилом доме, один человек погиб, еще 17 пострадали. По факту пожара возбуждено уголовное дело, в Железноводске введен режим ЧС.

"Будут увеличены средства краевого резервного фонда - соответствующие поправки будут внесены в краевой бюджет. Глава региона призвал депутатский корпус краевой Думы оперативно их рассмотреть. Для подготовки к осуществлению выплат специалисты краевых министерств будут работать в дни майских выходных", - говорится в сообщении.

Из многоквартирного дома эвакуированы 70 человек, большинство из них разместились у родственников и знакомых. По данным краевого правительства, в пунктах временного размещения находятся четыре человека, но зарезервированы места на 80 человек. Планируется, что первые компенсации по 10 тыс. рублей пострадавшие начнут получать вечером 6 мая.

Власти города составляют список людей, которые в результате пожара частично или полностью утратили имущество. Для них будут предусмотрены также выплаты по 50 тыс. рублей и по 100 тыс. рублей. После оценки состояния здания будет приниматься решение о возможном предоставлении людям нового жилья.

По данным пресс-службы, губернатор намерен направить личные средства для помощи одной из пострадавших семей. К этому же он призвал и депутатов краевого парламента. "Если каждый возьмет одну квартиру на себя и сможет помочь прямо сейчас - это будет настоящая поддержка. Люди с раннего утра фактически лишены своего дома", - цитирует пресс-служба Владимирова.