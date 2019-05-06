Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Более 13 тыс. военных, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета примут участие во вторник в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.

Она начнется в 10:00 мск после боя кремлевских курантов и максимально близко повторит мероприятие, которое пройдет 9 мая. Командовать парадом будет главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимать - министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Они объедут парадный строй на кабриолетах Aurus, которые были созданы специалистами ФГУП "НАМИ" специально для мероприятия.

После приветствия пеших расчетов глава оборонного ведомства пройдет к центральной трибуне для доклада о готовности к параду.

Парад пеших расчетов

По традиции первыми по брусчатке пройдет рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища им. В. М. Халилова. За ними последуют знаменные группы с флагом РФ, знаменем Победы и знаменем Вооруженных сил РФ.

Всего пешая колонна будет включать 35 парадных расчетов. В этом году в нее впервые войдет батальон Московского университета МВД РФ им. В. Я. Кикотя, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского. Впервые в состав роты Почетного караула в 2019 году включен взвод военнослужащих-женщин.

Военная техника

После прохождения пеших парадных расчетов военный оркестр освободит место для прохождения механизированной колонны. Первым по Красной площади проедет легендарный танк Т-34-85. За ним будут следовать более 130 единиц современного и перспективного вооружения, в том числе бронеавтомобили "Тигр", защищенные автомобили "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, танки Т-72Б3.

Также в генеральной репетиции парада планируется участие танков четвертого послевоенного поколения Т-14 "Армата", пусковых установок зенитной ракетной системы С-400, ракетных комплексов "Ярс", боевых машин поддержки танков "Терминатор" и другой техники.

Ранее Салюков анонсировал участие в параде легких тактических автомобилей "Лада 44" и багги "Чаборз М-3", однако в опубликованном на сайте Минобороны России списке участвующей в параде техники эти образцы отсутствовали, как и в прошедших ранее репетициях.

Пролет авиации

Авиация во вторник второй раз в рамках подготовки к параду Победы пролетит над главной площадью страны (первая совместная репетиция с пешими расчетами и механизированной колонной). Откроет воздушную часть группа из вертолетов Ми-8 во главе с самой большой транспортной винтокрылой машиной в мире - Ми-26. За ними пролетят ударные "Ночные охотники" Ми-28Н, "Аллигаторы" Ка-52 и Ми-24.

Как ранее сообщили в Минобороны, впервые за четыре года будет задействован модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. После этого над Красной площадью появятся три военно-транспортных Ил-76МД, стратегический ракетоносец Ту-160 и четыре Ту-22М3, три Ту-95МС. Топливозаправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик Ту-95МС сымитируют дозаправку.

Также ожидается первый за четыре года пролет модернизированных истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра Воздушно-космических сил, которые в 2015 году выстроили в небе цифру 70. За ними будут следовать экипажи Су-24СМ, МиГ-31БМ, Су-34. Планируется пролет "тактического крыла" на новейших самолетах оперативно-тактической авиации.

Зрители во время генеральной репетиции парада увидят знаменитый "кубинский бриллиант", состоящий из девяти экипажей пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи" на самолетах Су-30СМ и МиГ-29. Завершит парад над Москвой шестерка штурмовиков Су-25 Липецкого авиацентра, которая окрасит небо в цвет российского флага.

В 2018 году в параде Победы принимали участие истребитель МиГ-31К, вооруженный гиперзвуковыми ракетами типа "Кинжал", и истребитель пятого поколения Су-57. В этом году их пролет не ожидается.

Перекрытия улиц

Из-за проведения генеральной репетиции парада Победы движение в Москве будет ограничено. Так, с 05:30 и до 08:00 автомобили не смогут проехать по улицам Нижние Мневники, Мневники (от улицы Народного Ополчения до Звенигородского шоссе), Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня, Баррикадной, Садово-Кудринской, а также по Триумфальной площади. Движение будет вновь открываться постепенно, по мере прохождения механизированной колонны.

До окончания генеральной репетиции нельзя будет проехать "по улицам Тверской (от Страстного бульвара до улицы Моховой), Моховой (от улицы Воздвиженки до Тверской улицы), улице Охотный Ряд, Театральному проезду, Новой и Старой площадям, Китайгородскому проезду", уточнили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Также планируется перекрытие набережных - Москворецкой, Кремлевской, Гончарной (от Гончарного проезда), Котельнической и Устьинской - и мостов (Большого Москворецкого, Малого Москворецкого и Чугунного). Автомобили не смогут до окончания репетиции проехать по Болотной улице и одноименной площади, Софийской, Раушской и Болотной набережным, Фалеевскому переулку, улице Балчуг, Лубочному переулку, частично по Садовнической набережной и Садовнической улице. Улица Солянка и переулки Большой Путинковский, 1-й и 2-й Раушский тоже будут закрыты для движения.

Ряд столичных улиц перекроют с 10:00 мск и до окончания репетиции парада. В частности, ограничат движение транспорта по Большому Каменному мосту, Боровицкой площади, улицам новый Арбат, Воздвиженка, Новинскому бульвару и другим по маршруту следования техники.

Прошедшие репетиции

Ранее на Красной площади прошли две ночных репетиции парада Победы: одна - 29 апреля, вторая - 4 мая. Авиация в них не принимала участие. Единственный пролет над Москвой в рамках подготовки состоялся утром 4 мая.

Парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется 9 мая в 10:00 мск.