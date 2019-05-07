Юнармейцы Чувашии благоустроили около 1 тыс. памятников к 9 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Юнармейцы Республики Чувашия в течение апреля восстановили около 1 тыс. мемориальных объектов и 250 воинских захоронений, сообщила во вторник пресс-служба Центрального военного округа.

"В течение апреля юнармейцы из Чувашии принимали участие в облагораживании памятных мест, посвященных победе в Великой Отечественной войне. За это время ребята благоустроили около 1 тыс. мемориальных объектов и 250 воинских захоронений, в том числе 35 мемориалов "Вечный огонь", - говорится в сообщении.

Ребята подготовили к празднику Братскую могилу воинов в Козловском районе, Аллею Славы в городе Новочебоксарск. Юнармейцы Батыревского, Моргаушского и Янтиковского района благоустроили парк у Монумента Славы. Как пояснили в пресс-службе, ребята убирали территорию мемориалов от мусора, прошлогодней листвы и травы, выпиливали старые сучки деревьев и кустарников, принесли землю для клумб, высаживали саженцы, затирали межплитные швы и красили ограждения.

На территории республики насчитывается более 1300 мемориальных объектов и более 270 воинских захоронений, в том числе около 40 мемориалов "Вечный огонь".