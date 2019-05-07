Пользователи Twitter смогут добавлять медиафайлы в ретвиты

Twitter разрешил пользователям добавлять в ретвиты фото, видео и гифки, а не только текст. Об этом сообщил портал TechCrunch.
Эта функция доступна в приложениях на Android, IOS и мобильной версии сайта. Как рассказали в Twitter, о нововведении просили множество пользователей.
Today we are introducing an update you’ve been waiting for — drum roll please — Retweet with GIF, photos, and video! Read on to get the behind-the-scenes process of why and how we designed this feature. https://t.co/UMMPkhoaFL— Twitter Design (@TwitterDesign) 6 мая 2019 г.
Портал считает, что нововведение приведет к активному распространению мультимедиа-контента на платформе. Таким образом разработчики намерены увеличить время, которое пользователи проводят в Twitter и, следовательно, доходы от рекламы, сообщил TechCrunch.