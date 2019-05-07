Пользователи Twitter смогут добавлять медиафайлы в ретвиты

Twitter разрешил пользователям добавлять в ретвиты фото, видео и гифки, а не только текст. Об этом сообщил портал TechCrunch.

Эта функция доступна в приложениях на Android, IOS и мобильной версии сайта. Как рассказали в Twitter, о нововведении просили множество пользователей.