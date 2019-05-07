В Ингушетии ограничили доступ к 90 сайтам с информацией о способах хищения электричества

МАГАС, 7 мая. /ТАСС/. Доступ к 90 интернет-сайтам ограничили в Ингушетии в связи с размещением на них информации о способах хищения энергоресурсов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

"Малгобекская городская прокуратура Ингушетии в ходе мониторинга сети Интернет выявила 90 сайтов, на которых размещена информация о способах хищения энергоресурсов. Городской прокуратурой в Малгобекский городской суд направлены 90 административных исковых заявлений о признании информации, размещенной на указанных интернет-ресурсах, запрещенной к распространению, иски рассмотрены и удовлетворены - в настоящее время доступ к запрещенной информации ограничен", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, пользователям предлагались к приобретению приборы учета электрической энергии, позволяющие полностью останавливать работу счетчика без прекращения подачи энергоресурсов. При этом вход на сайты является свободным, не требуется регистрация пользователей для доступа к использованию ресурсов. Ограничения на передачу, копирование и распространение информации с сайтов отсутствуют.

Безучетное потребление соответствующих коммунальных ресурсов и различные формы проявления подобных действий подпадают под действие ст. 7.19 КоАП РФ ("Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа").